In Cina, un'area di due ettari nel distretto di Baoshan a Shanghai è stata trasformata in un rifugio per gatti randagi urbani. Conosciuta come la Cat Island, questa isola è circondata dall’acqua e si trova immersa nel verde. Recentemente, la superficie dell’isola è stata ampliata in modo significativo. La struttura è dedicata a offrire un riparo ai gatti senza casa che vivono in città.

Due ettari di terreno immerso nel verde e circondato dall’acqua: è la Cat Island, l’Isola del gatto, nel distretto suburbano di Baoshan a Shanghai, in Cina, che si è appena ampliata notevolmente. Nell’isola trovano rifugio gatti randagi urbani, che vengono seguiti secondo l’ approccio TNR (dall’inglese, catturare, sterilizzare, rimettere in libertà), un metodo riconosciuto a livello internazionale per la gestione e la riduzione delle popolazioni di gatti randagi. Attualmente sono 80 i gatti ospitati nell’isola, che poi possono essere adottati, oltre a una dozzina di conigli domestici. “I gatti randagi dei quartieri residenziali di solito preferiscono vivere nelle zone erbose e tra i cespugli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, rifugio nel verde per gatti randagi urbani: ecco la Cat Island

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