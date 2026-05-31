Il prossimo 2 giugno si celebra l'ottantesimo anniversario del referendum istituzionale che ha portato alla scelta tra repubblica e monarchia. Per due giorni si svolgeranno eventi dedicati alla memoria civile e alla storia del Paese. La ricorrenza coinvolge le celebrazioni ufficiali e momenti di commemorazione in varie località. L'anniversario rappresenta un'occasione per ricordare un passaggio fondamentale nella storia politica italiana.

Arezzo, 31 maggio 2026 – Un anniversario speciale quello del prossimo 2 giugno: ricorrerà infatti l’ottantesimo anniversario del referendum istituzionale indetto per consentire agli italiani, e per la prima volta alle italiane, di scegliere fra repubblica e monarchia. Un evento importante che arricchisce le celebrazioni, ricco il programma: alle 16 di oggi nel chiostro di palazzo comunale si terrà l’inaugurazione della mostra documentale «Dalla Liberazione alla Repubblica: nascita della Costituzione Italiana». Organizzata da Prefettura e Comune, curata dalla direttrice dell’Istituto storico aretino della Resistenza e dell’età contemporanea Tiziana Nocentini, propone un percorso storico di immagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa della Repubblica, anniversario speciale. Due giorni nel segno della memoria civile

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