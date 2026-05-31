Una piazza gremita ha accolto la festa del vino, con partecipanti che hanno brindato con calici in mano. La celebrazione, giunta alla sua sessantottesima edizione, si svolge tra le colline tra Firenze e Siena. La manifestazione attira appassionati e visitatori, tutti uniti dall’amore per il vino locale. La festa si ripete ogni anno, consolidando il legame tra la comunità e la tradizione vinicola della zona.

Sessantotto anni non si raccontano ma si festeggiano con una piazza piena, il calice in mano e la certezza che quel vino delle colline tra Firenze e Siena abbia ancora molto da dire. È partita così la 68ª edizione della Festa del Vino di Montespertoli, con il tradizionale taglio del nastro alla presenza, tra gli altri, del presidente della Toscana, Eugenio Giani. La grande novità che vale già da sola una storia: la kermesse torna ufficialmente a chiamarsi “Festa del Vino”, come i montespertolesi l’hanno sempre chiamata, perché — come ha detto il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini all’apertura — "parlare lo stesso linguaggio di chi la vive era la cosa più giusta da fare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa del Vino: "Orgoglio di un paese"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La festa dell'uva Maschito 2025

Notizie e thread social correlati

Le Nike Air Max 95 Mexico racchiudono tutto l'orgoglio e la bellezza del paese aztecoLe Nike Air Max 95 Mexico sono state create per celebrare l’identità del Messico, rappresentando un omaggio alle sue tradizioni.

Lollobrigida: “Il vino risorsa strategica e identità del Paese”. Al via Opera Wine verso VinitalyIl ministro dell’Agricoltura ha sottolineato il ruolo del vino come risorsa strategica, rappresentante dell’identità nazionale e motore economico.

Temi più discussi: Festa del Vino: Orgoglio di un paese; Festa del Vino 2026 a Montespertoli; Alla Festa del Vino di Montespertoli spazio anche allo sport e alla cittadinanza: premi, Costituzione e cultura per la 68ª edizione; È partita la 68ª Festa del Vino di Montespertoli: un paese che si racconta con orgoglio.

Il cibo non ci avvicina a Dio: una prospettiva cattolica sul movimento del cibo puro reddit

È partita la 68ª Festa del Vino di Montespertoli: un paese che si racconta con orgoglioSessantotto anni non si raccontano ma si festeggiano con una piazza piena, il calice in mano e la certezza che quel vino delle colline tra Firenze e Siena ... gonews.it

Anche lo sport protagonista alla Festa del Vino di MontespertoliLa 68° edizione della Festa del Vino di Montespertoli si arricchisce di appuntamenti istituzionali e celebrazioni sportive che affiancheranno le ... gonews.it