La nazionale di volley maschile ha perso contro la Turchia in tre set in un’amichevole a Bergamo. Il commissario tecnico ha commentato che le sconfitte rappresentano un passaggio importante per superare alcune dinamiche. De Giorgi ha anche fatto un bilancio dei tre incontri disputati, sottolineando l’aspetto di crescita e miglioramento del team. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui singoli giocatori o risultati specifici.

La Nazionale di volley maschile cede alla Turchia in tre set nell’amichevole giocata a Bergamo: il CT degli azzurri, Ferdinando De Giorgi, analizza al sito federale non soltanto il match odierno, ma traccia un bilancio complessivo del trittico di incontri giocati. Il tecnico dell’Italia tira le somme dei match disputati: “ Sono state tre partite importanti con un ritmo elevato soprattutto le ultime due giocate a Verona e Bergamo. Sfide impegnative, simili a quelle che troveremo in Nations League. In queste tre gare abbiamo visto delle cose buone e devo dire che tutti i ragazzi lavorano molto e sono dentro al progetto “. La differenza del gioco messo in mostra negli ultimi due giorni: “ Ieri contro il Belgio hanno dato una bella dimostrazione di coesione e reazione nei momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ferdinando De Giorgi: “Queste sconfitte sono importanti anche come passaggio e superamento di certe dinamiche”

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