Mietta e Brando Giorgi sono stati fidanzati per molti anni, si sono incontrati nel 1992, quando lui ha partecipato al di lei video musicale Gente Comune. L’anno successivo, Giorgi torna nel cast del nuovo videoclip dell’artista, quello per la canzone Acqua di Mare. Da lì scoppia una passione travolgente che li terrà uniti per sette lunghi anni. I due si sono detti addio nel 2000 dopo sette anni insieme. Riguardo l’ex l’artista aveva dichiarato ospite a Vieni Da Me: “Oggi siamo amici, abbiamo un rapporto splendido, ci sentiamo spesso anche con sua moglie Daniela. Quando si vive una storia così lunga e importante è impossibile troncare del... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono il compagno Filippo e gli ex importanti di Mietta, Brando Giorgi e Davide Tagliapietra (padre di suo figlio Francesco)

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