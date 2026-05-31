Famiglie allarme Bankitalia | salirà il divario sulla ricchezza
Bankitalia avverte che il divario sulla ricchezza tra le famiglie continuerà ad aumentare. Il valore netto degli asset posseduti si aggira intorno ai 12 mila miliardi di euro. Si registra un rapido passaggio generazionale che contribuisce a questa crescita. Le differenze di patrimonio tra le famiglie sono destinate a consolidarsi, con le fasce più ricche che accumulano una quota sempre maggiore. Le statistiche mostrano come le disuguaglianze si rafforzino nel tempo.
La ricchezza netta delle famiglie italiane continua ad aumentare: a fine 2025 era di 12.326 miliardi, pari a 8,5 volte il reddito disponibile (contro 8,3 volte del 2024). A fare da traino c’è sicuramente la ricchezza finanziaria lorda, salita del 7,4% nel 2025, a quota 6.500 miliardi, sostenuta soprattutto dalla forte rivalutazione delle azioni e delle partecipazioni in imprese residenti in Italia. Il rapporto tra attività finanziarie e reddito disponibile si è portato a 4,5, un valore tra i più elevati a livello euro. È quanto emerge dalla relazione annuale della Banca d’Italia, che quest’anno si focalizza anche su un fenomeno legato all’invecchiamento della popolazione e che ha portato gli esperti di palazzo Koch a chiedersi che fine farà tutta questa ricchezza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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