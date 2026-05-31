La ricchezza netta delle famiglie italiane continua ad aumentare: a fine 2025 era di 12.326 miliardi, pari a 8,5 volte il reddito disponibile (contro 8,3 volte del 2024). A fare da traino c’è sicuramente la ricchezza finanziaria lorda, salita del 7,4% nel 2025, a quota 6.500 miliardi, sostenuta soprattutto dalla forte rivalutazione delle azioni e delle partecipazioni in imprese residenti in Italia. Il rapporto tra attività finanziarie e reddito disponibile si è portato a 4,5, un valore tra i più elevati a livello euro. È quanto emerge dalla relazione annuale della Banca d’Italia, che quest’anno si focalizza anche su un fenomeno legato all’invecchiamento della popolazione e che ha portato gli esperti di palazzo Koch a chiedersi che fine farà tutta questa ricchezza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Famiglie, allarme Bankitalia: salirà il divario sulla ricchezza

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