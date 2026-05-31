Faccio divertire le mie spose E gli ospiti restano d' incanto

Durante un matrimonio al sud, il wedding planner ha dichiarato di far divertire le spose, mentre gli ospiti restano affascinati. Le cerimonie nella regione sono descritte come eventi che fanno brillare gli occhi più di Natale e Ferragosto insieme.

Enzo Miccio è un uomo del sud e i matrimoni al sud sono una cosa straordinaria: fanno brillare gli occhi più di Natale e Ferragosto messi insieme. Per questo da 27 anni è il miglior wedding planner italiano, un'indiscussa autorità su galateo, location, fiori, scenografia, mise en place, menu e, ovviamente, abiti da cerimonia per sposi, damigelle, paggetti e familiari. Adesso questa indiscussa bravura e competenza diventa anche una collezione di alta moda matrimoniale con tanto di atelier in uno storico palazzo milanese a due passi dalla Scala. Lo incontriamo alla vigilia della sua sfilata come designer di una delle più belle bridal collection che si siano mai viste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Wife Was Enjoying Dinner With Her Husband, Until the Mistress Stormed In to Humiliate Her!

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