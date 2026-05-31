L'ex Montepagani si presenta in condizioni di abbandono con ingressi abusivi e rifiuti sparsi nell’area. La zona, un tempo centro di attività, è ora ricoperta di sporcizia e detriti. Le strutture di cemento e mattoni sono in stato di degrado, con parti crollate o danneggiate. Non ci sono segnalazioni di interventi recenti o vigilanza, mentre le criticità sono visibili a occhio nudo. La situazione è stata evidenziata da un partito politico locale.

Empoli, 31 maggio 2026 – Uno scheletro di cemento, mattoni e brandelli di quello che un tempo era il cuore pulsante di un’attivà. Ora meta di sbandati e malviventi. E’ l’ area dismessa ex Montepaganiex Montevivo che torna al centro del dibattito politico. Un rudere avvolto nel degrado e che ora il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Empoli riporta sotto i riflettori presentando un’interrogazione a risposta scritta al sindaco e alla giunta sulla situazione dell’area dismessa ex Montepagani ex Montevivo, già sede di uno stabilimento chimico, con accesso da Via di Pratignone, nella zona di Ponzano. Al centro dell’atto consiliare, “sollecitato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Montepagani, nuovo allarme. FdI: “Area avvolta nel degrado tra ingressi abusivi e sporcizia”

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