Estrazione Million Day di oggi 31 maggio 2026 | i numeri vincenti di domenica

Notizia in breve

L’estrazione del Million Day di oggi, domenica 31 maggio 2026, si è conclusa alle ore 19.30. I numeri vincenti sono stati 3, 8, 15, 22, 29. Nessun giocatore ha indovinato tutti e cinque i numeri. Sono stati registrati 50 vincitori con quattro numeri corretti, ciascuno riceverà 250 euro. Nessun premio è stato assegnato ai vincitori con tre numeri. La verifica delle schedine continuerà nei prossimi giorni.