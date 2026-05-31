Estrazione Million Day di oggi 31 maggio 2026 | i numeri vincenti di domenica

Da tpi.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’estrazione del Million Day di oggi, domenica 31 maggio 2026, si è conclusa alle ore 19.30. I numeri vincenti sono stati 3, 8, 15, 22, 29. Nessun giocatore ha indovinato tutti e cinque i numeri. Sono stati registrati 50 vincitori con quattro numeri corretti, ciascuno riceverà 250 euro. Nessun premio è stato assegnato ai vincitori con tre numeri. La verifica delle schedine continuerà nei prossimi giorni.

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Oggi, domenica 31 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 31 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 30 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 29 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 28 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 27 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 26 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

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