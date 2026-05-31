Esercito testati i robot per la logistica | meno rischi per i soldati

Notizia in breve

L’esercito ha testato robot per la logistica, riducendo i rischi per i soldati. Durante le prove a Monte Romano, gli alpini hanno valutato i limiti tecnici dei robot, concentrandosi su trasporto di materiali e movimentazione di carichi. Le macchine automatizzate sono state utilizzate per compiti logistici, senza intervento diretto degli operatori. I test sono durati diverse settimane e hanno coinvolto diverse configurazioni operative.