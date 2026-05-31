Un escursionista di 39 anni è morto sulla Cima Tauffi a Fanano, sull'Appennino modenese. Si è accasciato davanti agli amici durante l'escursione. Nonostante i soccorsi tempestivi, il personale sanitario non è riuscito a salvarlo. La vittima è deceduta sul posto. Le autorità stanno indagando sulle cause del malore.

Un escursionista di 39 anni si era incamminato sul sentiero che porta alla Cima Tauffi, nel comprensorio del Cimone, nel territorio di Fanano sull’Appenino modenese. Improvvisamente, dopo essere giunto nella zona sommitale del crinale, l’uomo ha accusato un malore e si è accasciato di fronte al gruppo di amici, che hanno chiamato aiuto. Immediata la risposta della macchina dei soccorsi, che si è attivata anche con l’elisoccorso. Nonostante le manovre di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Escursionista morto sull’Appennino modenese La vittima è un uomo di 39 anni originario di Budrio, nel Bolognese. L’allarme è stato lanciato attorno alle 14:35 di domenica 31 maggio ed è stato raccolto dalla stazione monte Cimone del Soccorso alpino e speleologico dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Escursionista 39enne morto sulla Cima Tauffi a Fanano sull'Appenino modenese, malore davanti agli amici

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