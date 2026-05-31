Nel 1957, una berlina Ferrari attraversò la via Emilia all’alba, svoltò verso Porta Santi e risalì i tornanti fino all’abbazia del Monte, dove si fermò. La scena suscitò meraviglia tra i pochi svegli in quel momento. La vettura era in crisi e fu salvata dall’intervento dell’abate del Monte, che si trovava lì. La Ferrari, al tempo, attraversava un periodo difficile e questa visita rappresentò un punto di svolta.

Cesena, primavera 1957 all’alba. Destò meraviglia - allora la gente si svegliava presto- il rombo e il lampo rosso d’una berlinetta Ferrari che sfilava veloce lungo la via Emilia per svoltare verso Porta Santi e risalire svelta i brevi tornanti verso l’ abbazia del Monte, ove sostò. Nessuno, in quel tempo a Cesena e dintorni, possedeva un’auto con il già prestigioso stemma del cavallino rampante. Solo diversi anni dopo si seppe chi era il misterioso visitatore che scese dalla Ferrari per bussare alla porta del monastero. Era Enzo Ferrari in persona, partito da Modena avanti l’alba, in compagnia dell’autista e di Romolo Tavoni, il suo fido meccanico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Enzo Ferrari in crisi salvato dall’abate del Monte

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