Elettra Lamborghini | la biografia

Elettra Lamborghini è una cantante, attrice, modella e conduttrice televisiva. Ha totalizzato oltre 2,5 miliardi di stream, 15 dischi di Platino, 3 dischi d’Oro e mezzo miliardo di visualizzazioni sui suoi videoclip.

MILANO – Elettra Lamborghini è una popstar, attrice, modella e presentatrice tv. Dotata di grande carisma, Elettra ha accumulato oltre 2 miliardi e mezzo di stream totali con la sua musica, 15 dischi di Platino, 3 dischi d’Oro e mezzo miliardo di visualizzazioni con i suoi videoclip. Tra le poche donne dello spettacolo che possono vantare una statua di cera nel famoso museo di Madame Tussauds (nel suo caso quello di Amsterdam), Elettra mescola sapientemente ritmi e generi diversi, musica latin e brani catchy di stampo squisitamente pop, in grado di portare ovunque il buon umore, caratteristica che la contraddistingue anche nella vita reale. L’esordio nel 2018 con la hit reggaeton “Pem Pem” le consente di entrare nella top10 della classifica singoli in Italia e di ottenere 2 dischi di Platino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Eletra Lamborghini mani in Alto

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