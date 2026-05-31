Duplice malore all' interno della Chiesa 79enne trasportato in urgenza all' ospedale per una crisi cardiaca

Due persone hanno accusato un malore all’interno di una chiesa questa mattina. Un uomo di 79 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale a causa di una crisi cardiaca. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate. La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento.

ANCONA – Un doppio malore con una persona trasportata in urgenza all’ospedale nella mattinata di oggi. L’intervento della Croce Gialla è avvenuto nella Chiesa della Misericordia in via Giannelli, per l'arrivo della segnalazione di una donna che si era sentita poco bene ed era stata portata in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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29-03-2026 Domenica delle Palme Passione del Signore - A Mt 26, 14-27,66

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