Duplice malore all' interno della Chiesa 79enne trasportato in urgenza all' ospedale per una crisi cardiaca

Da anconatoday.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone hanno accusato un malore all’interno di una chiesa questa mattina. Un uomo di 79 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale a causa di una crisi cardiaca. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate. La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento.

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ANCONA – Un doppio malore con una persona trasportata in urgenza all’ospedale nella mattinata di oggi. L’intervento della Croce Gialla è avvenuto nella Chiesa della Misericordia in via Giannelli, per l'arrivo della segnalazione di una donna che si era sentita poco bene ed era stata portata in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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