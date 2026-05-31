Un incendio ha devastato un deposito di carta a Borgo a Mozzano, causando il crollo del tetto. Le fiamme hanno provocato fumo e macerie, e i vigili del fuoco sono intervenuti per ore per spegnere il rogo. Non sono stati registrati feriti. Sul luogo sono ancora visibili i resti del magazzino distrutto. La causa dell’incendio non è ancora nota.

Borgo a Mozzano (Lucca), 31 maggio 2026 – Le fiamme che hanno distrutto la carta, che hanno attaccato il magazzino, facendo poi crollare il tetto: fortunatamente non ci sono feriti, ma è un disastro quanto accaduto a Borgo a Mozzano, in un deposito di carta. Un incendio violentissimo ha attaccato la struttura, bruciando tutto e creando rischi alla vegetazione circostante. Lingue di fuoco molto alte che hanno fatto scattare immediatamente l’emergenza. Decine di vigili del fuoco arrivati da più comandi. La lotta con le fiamme è andata avanti praticamente per 24 ore. Adesso ci si occupa della bonifica e della sorveglianza, per evitare nuovi focolai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo l’incendio violentissimo restano fumo e macerie: deposito di carta distrutto, ore di lotta col fuoco

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