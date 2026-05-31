Dopo il tecnofascismo Babele | l’enciclica Magnifica Humanitas è una trappola affascinante

Notizia in breve

Lunedì si è verificato un incendio in un edificio nel centro storico, con fumo visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e evacuato le persone presenti. Nessuna vittima è stata segnalata, ma alcune persone sono state assistite per lievi ferite e intossicazioni da fumo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.