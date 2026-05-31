Dopo il tecnofascismo Babele | l’enciclica Magnifica Humanitas è una trappola affascinante
Lunedì si è verificato un incendio in un edificio nel centro storico, con fumo visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e evacuato le persone presenti. Nessuna vittima è stata segnalata, ma alcune persone sono state assistite per lievi ferite e intossicazioni da fumo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Roma, 31 mag – Dopo il tecnofascismo arriva Babele. La sequenza è quasi perfetta. Prima il progressismo secolare ha trovato la sua formula per esorcizzare tutto ciò che sfugge al linguaggio dei diritti universali, poi arriva la sponda religiosa, più sottile e forse più efficace: quella che non parla di tecnofascismo, ma di nuova Babele. Non accusa frontalmente la tecnica di essere fascista, sia ben chiaro, ma la colloca dentro una scelta spirituale: o diventa strumento di fraternità, pace, custodia e bene comune, oppure si trasforma in hybris, dominio, efficienza disumana, torre destinata a crollare. È questo il punto decisivo della prima enciclica del Santo Padre Leone XIV Magnifica Humanitas. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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