Avengers: Doomsday riporterà nel Marvel Cinematic Universe numerosi volti familiari. Il film, atteso nel 2026, avrà il compito di chiudere molte delle trame e dei personaggi introdotti durante la Saga del Multiverso, ma vedrà anche il ritorno di protagonisti storici della Saga dell’Infinito. Tra i nomi già confermati figurano alcuni degli Avengers originali, come Captain America interpretato da Chris Evans e Thor, ancora una volta affidato a Chris Hemsworth. Tornerà anche, come ben sappiamo, Robert Downey Jr., sebbene in una veste completamente nuova: quella del temibile Doctor Doom. Con un cast così ricco, Avengers: Doomsday si preannuncia come un evento cinematografico di portata simile a Infinity War ed Endgame. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Doomsday: Occhio di Falco sarà nel film?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Avengers Doomsday: James Marsden's Cyclops Reported To Appear In The 3rd Teaser Trailer, The X-Men

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lucianna De Falco, l’arte come esperienza condivisa nel film La salita: “Il teatro non cura, trasforma”

Avengers: Doomsday, entusiasmo per la proiezione test: "Miglior film Marvel di sempre"È stato mostrato il primo assaggio del nuovo film dei Vendicatori, e tra il pubblico e lo staff Marvel si è parlato di un possibile miglior film...

Si parla di: The Boys - Stagione 5 - La recensione.

Avengers: Doomsday, Jeremy Renner suggerisce il ritorno di Occhio di FalcoJeremy Renner affronta il possibile ritorno di Occhio di Falco nel prossimo film corale degli Avengers: le sue parole offrono speranza ai fan. Occhio di Falco apparirà in Avengers: Doomsday? Quinto ... comingsoon.it

Jeremy Renner tornerà in Hawkeye 2? Ecco cosa sappiamo sul futuro di Occhio di Falco nel MCUDopo le voci di un rifiuto dovuto a un compenso ritenuto troppo basso, emergono nuovi dettagli sul futuro di Jeremy Renner nei panni di Clint Barton per una possibile seconda stagione di Hawkeye. Da ... movieplayer.it