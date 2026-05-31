Una donna di circa 50 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale nel centro direzionale di Napoli. La presunta aggressione si sarebbe verificata in pieno giorno, nella zona centrale della città. Le forze dell’ordine stanno cercando un uomo sospettato di essere coinvolto nell’episodio. La donna ha fornito una descrizione dell’uomo e ha raccontato quanto accaduto alle autorità, che hanno avviato le indagini.

Tempo di lettura: 2 minuti Una donna di circa 50 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nella zona del Centro Direzionale di Napoli. Un giovane l’avrebbe seguita e poi avrebbe compiuto gli abusi. La donna, residente in un quartiere del centro, ha gridato richiamando l’attenzione di alcuni passanti mentre l’uomo sarebbe scappato e viene ora ricercato dalle forze dell’ordine. Sul fatto interviene il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che parla di “grave episodio” evidenziando che “la Prefettura segue con la massima attenzione gli sviluppi delle attività investigative coordinate dall’autorità giudiziaria e condotte dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Donna violentata in pieno centro a Napoli: è caccia all’uomo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Accoltellata in pieno centro!”. Terrore nella città italiana: è caccia all’uomo

Napoli, disabile violentata nel sonno e ripresa col cellulare: arrestati un uomo e una donnaDue persone sono state arrestate a Napoli dopo che una donna disabile è stata violentata durante il sonno e ripresa con un cellulare.

Temi più discussi: La cena fuori, poi l'incubo in una baracca: Quell'uomo mi ha violentata; Degrado e paura a Lampugnano, turista stuprata in pieno giorno; L’incubo delle Cascine. Un’altra donna molestata: Sono ancora sotto choc; Violenza su una ragazza in pieno giorno | tenuta per i polsi e immobilizzata a terra.

Violentata in pieno giorno a Trieste da una risorsa, ma quello che mi fa più schifo ancora è la persona che riprende e non fa nulla x.com

Degrado e paura a Lampugnano, turista stuprata in pieno giornoUna donna francese di 41 anni, appena arrivata da Linate, aggredita e violentata da un nigeriano irregolare e recidivo ... ilgiornale.it

La donna aggredita e violentata sulla pista ciclabile: Denunciare è fondamentaleL’aggressione il 19 agosto dello scorso anno, in pieno giorno, sul percorso Natura a San Damaso. In carcere un 20enne. La donna ha incontrato la stampa: Giustizia? Mi aspetto una sentenza congrua, ma ... ilrestodelcarlino.it