Un uomo ha accoltellato una donna nel campo nomadi di Palà di Ceregnano e si è poi allontanato a piedi. Dopo alcune ore di ricerche, i carabinieri lo hanno individuato e arrestato nelle vicinanze. L’aggressione è avvenuta nella mattinata di sabato 30 maggio. La donna ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della vittima o sulle motivazioni dell’aggressione.

PALÀ DI CEREGNANO (ROVIGO) - Accoltella una donna e si dà alla fuga. È accaduto nella mattinata di ieri, sabato 30 maggio, nel campo nomadi di Palà di Ceregnano, in provincia di Rovigo. L'uomo, dopo l'accoltellamento, è fuggito. Dopo ore di ricerche da parte dei carabinieri, l'aggressore è stato trovato con delle ferite alla gola. Le ricerche La donna non è in pericolo di vita. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Rovigo e della stazione di Ceregnano hanno cercato per ore l'uomo. I militari sono stati supportati, per le ricerche, dai vigili del fuoco, con il nucleo dronisti di Rovigo e dai carabinieri cinofili di Torreglia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Donna accoltellata nel campo nomadi: aggressore scappa ma viene trovato dai carabinieri dopo ore di ricerche

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Donna accoltellata al Vomero in un bus: aggressore rischia il linciaggio. Preso dai carabinieri

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