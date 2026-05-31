Una donna è stata accoltellata nel campo nomadi di Palà di Ceregnano e l’aggressore è fuggito. L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 30 maggio. Le forze dell’ordine stanno cercando il sospettato utilizzando cani e droni. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e stanno cercando di rintracciare l’uomo responsabile.

PALÀ DI CEREGNANO (ROVIGO) - Accoltella una donna e si dà alla fuga. È accaduto nella mattinata di ieri, sabato 30 maggio, nel campo nomadi di Palà di Ceregnano, in provincia di Rovigo. L'uomo, dopo l'accoltellamento, è fuggito. Le ricerche La donna non è in pericolo di vita. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Rovigo e della stazione di Ceregnano sono ora sulle tracce dell'uomo. I militari sono supportati, per le ricerche, dai vigili del fuoco, con il nucleo dronisti di Rovigo e dai carabinieri cinofili di Torreglia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Donna accoltellata nel campo nomadi: aggressore in fuga. Ricercato con cani e droni

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