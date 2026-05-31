Difesa Mattarella | Fanteria colonna portante della Liberazione e della rinascita dell' Italia

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha inviato un saluto ai partecipanti al Raduno dell'Associazione Nazionale del Fante a Palermo. Ha ricordato che i fanti sono stati la colonna portante della Liberazione e della rinascita del Paese. Nel suo messaggio, ha sottolineato i sentimenti di appartenenza e lo spirito di corpo che da secoli animano l'Arma. L'evento si è svolto in un'occasione che rinnova il legame tra l'istituzione e l'esercito.