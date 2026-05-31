Difesa Mattarella | Fanteria colonna portante della Liberazione e della rinascita dell' Italia
Il presidente della Repubblica ha inviato un saluto ai partecipanti al Raduno dell'Associazione Nazionale del Fante a Palermo. Ha ricordato che i fanti sono stati la colonna portante della Liberazione e della rinascita del Paese. Nel suo messaggio, ha sottolineato i sentimenti di appartenenza e lo spirito di corpo che da secoli animano l'Arma. L'evento si è svolto in un'occasione che rinnova il legame tra l'istituzione e l'esercito.
"Rivolgo il più cordiale saluto ai partecipanti al Raduno dell'Associazione Nazionale del Fante riuniti a Palermo, in un'occasione che rinnova i profondi sentimenti di appartenenza e lo spirito di corpo che da secoli animano l'Arma base del nostro Esercito". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al presidente dell'Associazione Nazionale del Fante, Gianni Stucchi. "Nell'ottantesimo anniversario della Repubblica, onoriamo la memoria di coloro che furono tra i protagonisti della rinascita d'Italia - aggiunge il capo dello Stato - La Fanteria costituì l'anima e la colonna portante dei Gruppi di Combattimento, reparti che, con abnegazione e valore, combatterono nella Guerra di Liberazione per restituire alla Nazione onore e libertà. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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