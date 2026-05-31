Una Corvette ha vinto una gara a Detroit dopo un contatto con una Lexus, riuscendo a mantenere la posizione nonostante l'impatto. I commissari hanno deciso di restituire la posizione a un altro pilota, Garcia, scongiurando una penalità. La gara si è conclusa con la Corvette al primo posto, nonostante le discussioni sul contatto. La decisione dei giudici ha permesso alla Corvette di mantenere la vittoria.

? Domande chiave Come ha fatto la Corvette a resistere all'impatto con la Lexus?. Perché i commissari hanno deciso di restituire la posizione a Garcia?. Quali danni ha riportato la vettura di Hawksworth dopo il contatto?. Come ha influenzato la macchia d'olio la guida di Garcia nel finale?.? In Breve Vittoria 32esima in IMSA per il pilota spagnolo Antonio Garcia.. Jack Hawksworth riceve penalità pit lane per contatto con la Lexus 14.. Andrea Caldarelli chiude secondo con la Lamborghini Temerario GT3.. Circuito cittadino di Detroit lungo 1,645 chilometri con nove curve.. La Corvette di Garcia e Sims vince a Detroit dopo un finale ad alta tensione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Detroit, trionfo Corvette: vittoria al limite dopo il contatto

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