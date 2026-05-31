Damiano Caruso ha ricevuto il riconoscimento di super combattivo del Giro d’Italia 2026 a Roma. Durante la corsa, ha partecipato a numerose fughe, terminando tra i primi dieci in più tappe. Nel corso della gara, ha anche collaborato come spalla di un altro corridore. La premiazione si è svolta nella capitale, dove sono stati consegnati i riconoscimenti ufficiali.

Damiano Caruso ha conquistato il premio di super combattivo del Giro d’Italia 2026 e ha così avuto la possibilità di salire sul sempre prestigioso podio di Roma per ricevere il riconoscimento durante la cerimonia conclusiva, chiudendo nel miglior modo possibile la sua ultima avventura alla Corsa Rosa. (in carriera è stato secondo nel 2021, quarto nel 2023 e quinto nel 2025). Il 38enne siciliano ha ampiamente meritato il trofeo: ha corso in supporto al compagno di squadra Afonso Eulalio dopo che il portoghese aveva conquistato la maglia rosa grazie a una fuga bidone, lo ha spalleggiato fino a consentirgli di raggiungere la sesta posizione finale e di portare a casa la maglia bianca di miglior giovane, è entrato in due fughe da lontano nelle frazioni di Andalo e Alleghe (chiudendo terzo nella prima occasione). 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Oasport.it - Damiano Caruso super combattivo del Giro d’Italia! Il premio ufficiale a Roma: tra fughe, top-10 e spalla di Eulalio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Classifica Giro d’Italia 2026, diciassettesima tappa: Damiano Caruso recupera 5? e rientra in top-10Nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Cassano d’Adda ad Andalo, il percorso ha presentato numerosi saliscendi senza difficoltà...

Classifica Giro d’Italia 2026: Eulalio in maglia rosa prima delle Alpi, Pellizzari in top-10Nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, un attacco di lunga durata ha portato Eulalio in maglia rosa mentre il gruppo principale ha lasciato...

CARUSO. CHIUDO LA MIA STORIA AL GIRO CON UN RICORDO BELLISSIMODamiano Caruso è stato un gigante. Il campione ragusano, a 38 anni, chiude nono in classifica il suo ultimo Giro d’Italia e riesce a difendere anche la maglia bianca del suo compagno Eulalio, che si è ... tuttobiciweb.it

CARUSO. L'OBIETTIVO ERA LA TAPPA, SONO ORGOGLIOSO DI QUELLO CHE HO FATTOChe giornata per Damiano Caruso! A 38 anni, il ragusano della Bahrain Victorious va in fuga, è terzo all’arrivo, alla partenza era 13° in classifica a 13’47 da Vingegaard e oggi è nono a 8’34 alle s ... tuttobiciweb.it