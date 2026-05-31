Dal conflitto alla posa | la destra davanti al mito della ribellione
La destra identitaria ha un rapporto complesso con l’autorità, secondo quanto riportato. Quando la rivolta si trasforma da azione collettiva a sfogo personale, l’antagonismo perde la funzione di mettere in discussione il sistema e può finire per sostenerlo. Questo passaggio evidenzia come l’atteggiamento verso l’autorità possa evolversi dalla ribellione alla conformità, modificando il ruolo dell’antagonismo all’interno di un contesto più ampio.
Quando la rivolta smette di fondare un ordine e diventa solo sfogo individuale, anche l’antagonismo finisce per servire il sistema Roma, 31 mag – La destra identitaria ha sempre avuto un rapporto ambivalente con il concetto di autorità. Da una parte esiste l’anima più movimentista, ribelle e puramente “ squadrista ” del fenomeno; dall’altra, vi è chi non ha mai inteso la rivoluzione come uno stato di cose permanente, ma come una forza da ricondurre a un ordine superiore. È in questa tensione che prende forma il concetto, controverso e spesso frainteso, di rivoluzione conservatrice: non la rivolta come fine, ma la rivolta come passaggio verso una nuova forma. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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