(Adnkronos) – Da noi. a ruota libera torna oggi, domenica 31 maggio, con un nuovo appuntamento in diretta alle 17.20 su Rai 1 con la conduzione di Francesca Fialdini. Tra gli ospiti della puntata Pamela Prati, showgirl, attrice e cantante e la storica annunciatrice e conduttrice televisiva Maria Giovanna Elmi. Arriveranno poi in studio Lorella. L'articolo Da noi. a ruota libera, gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Ritorna 'Da noi a ruota libera' con ospiti straordinari

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Da noi… a ruota libera, oggi domenica 12 aprile: gli ospiti di Francesca FialdiniOggi, domenica 12 aprile, alle 17, torna in onda su Rai 1 il programma condotto da Francesca Fialdini.

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Che bella persona che è Francesca Fialdini: Ogni anno, specie da parte di alcuni giornalisti, viene messa in giro la voce della chiusura di Da noi... A ruota libera, ma non mi dà fastidio. #tvtalk @Cinguetterai x.com

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