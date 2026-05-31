Da noi… a ruota libera gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini

Da webmagazine24.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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(Adnkronos) – Da noi. a ruota libera torna oggi, domenica 31 maggio, con un nuovo appuntamento in diretta alle 17.20 su Rai 1 con la conduzione di Francesca Fialdini. Tra gli ospiti della puntata Pamela Prati, showgirl, attrice e cantante e la storica annunciatrice e conduttrice televisiva Maria Giovanna Elmi.  Arriveranno poi in studio Lorella. L'articolo Da noi. a ruota libera, gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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