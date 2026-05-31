Da grande farò il disoccupato

Berti Un’eleganza che si è fatta notare attirando la domanda: cosa vuoi fare da grande? L’indomani, a bocce ferme, ho ripensato a quella risposta. Spiazzante, forse detta in maniera guascona e provocatoria per ottenere l’effetto desiderato: buonumore e risata collettiva. Aggiudicato! Ma intanto l’ha detta. E l’idea che un ragazzino di 14 anni guardi al suo futuro e parli di disoccupazione un po’ mi preoccupa. A voi no? A voi, noi adulti sempre pronti a dare giudizi e a salire sul piedistallo dei modelli da imitare. Che esempi diamo, che modelli siamo? Gli ottocento giovanissimi che hanno partecipato all’iniziativa de La Nazione, elaborando... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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