L'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea viene definito molto difficile da un ministro, che sottolinea come l'obiettivo attuale sia proteggere la pace. Durante una conferenza stampa, è stato detto che anche i tedeschi condividono questa opinione. Non sono state fornite tempistiche né dettagli sul processo, ma si ribadisce la priorità di stabilità e sicurezza nella regione. Nessun altro dettaglio sui passi successivi o sui criteri necessari per l'adesione.

AGI - L'ingresso dell'Ucraina nell'Ue? " Tutti sanno, compresi i tedeschi, che è molto difficile. Non solo politicamente, ma perché se entrasse in Europa, con la sua grandezza e il suo sistema economico, ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo gravissima per molti paesi Ue che nessuno, neppure i tedeschi, può permettersi". Ne è certo il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che, dopo la due giorni a Singapore, al forum sulla sicurezza asiatica, intervistato dal Corriere della Sera, si dice convinto che " bisogna arrivare a una tregua. Poi, bisogna prepararsi a blindare la pace. La Russia potrebbe anche fermarsi per un po', ma se non vede che dall'altra parte si è preparati, potrebbe tornare ad attaccare. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crosetto: "L'Ucraina nella Ue? Difficile. Ora l'obiettivo è blindare la pace"

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Dunque, pare di capire che @g_crosetto voglia che la UE usufruisca della forza militare dell'Ucraina, lasciandola però fuori dalla porta perché a suo parere nella UE provocherebbe una immane crisi agricola. A parte l'assenza di una visione politica che emerg x.com

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