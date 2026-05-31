È stata ufficialmente costituita la Consulta regionale della pesca, un organismo consultivo della Regione Liguria. L’ente lavorerà in collaborazione con la Consulta nazionale di Coldiretti. La costituzione è avvenuta oggi in una riunione ufficiale. La nuova consulta avrà il compito di rappresentare gli operatori del settore pesca a livello regionale. La sua creazione si inserisce nella strategia di dialogo tra istituzioni e settore pesca.

Si è costituita la Consulta regionale della pesca, un organismo consultivo di Regione Liguria che andrà a operare con la Consulta nazionale di Coldiretti. L’accordo è stato sottoscritto dai direttori provinciali e dal presidente regionale di Coldiretti Liguria. La nuova Consulta rappresenta un importante strumento di coordinamento territoriale e di supporto alle politiche della pesca marittima, con l’obiettivo di creare un gruppo di lavoro rappresentativo di tutto il territorio regionale e di tutti i sistemi di pesca, così da affrontare in maniera propositiva le problematiche del settore e garantire un canale istituzionale diretto tra operatori e istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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