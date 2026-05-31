Così Hormuz cambia la logistica dell’energia

La crisi nello stretto di Hormuz ha messo in evidenza la vulnerabilità del sistema energetico globale, evidenziando come un punto di passaggio marittimo strategico possa influenzare non solo i costi del petrolio, ma anche i tempi di consegna. Quando questa rotta diventa instabile, le ripercussioni si fanno sentire su tutta la catena di approvvigionamento energetico, dimostrando la fragilità di una rete altamente dipendente da un singolo tratto di mare.

La crisi di Hormuz ha evidenziato una fragilità strutturale della globalizzazione energetica: quando un passaggio marittimo critico diventa instabile, l’impatto non riguarda solo prezzo del petrolio e tempi di navigazione. Ad essere colpita è l’architettura logistica che collega produzione, porti, terminal energetici, assicurazioni e mercati finali. Negli ultimi mesi, il traffico nello Stretto è stato fortemente ridotto rispetto ai livelli precedenti alla crisi. Alcune petroliere e metaniere hanno continuato a transitare, ma in un contesto di rischio elevato, costi assicurativi crescenti e incertezza operativa. Di fronte a questa pressione, governi e operatori hanno rafforzato le alternative: pipeline verso porti fuori dallo Stretto, hub sul Mar Rosso, corridoi ferroviari e trasporto terrestre attraverso la Penisola Arabica. 🔗 Leggi su Formiche.net

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HORMUZ: IL PUNTO DEBOLE DELLOCCIDENTE

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