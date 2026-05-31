Nel corso di una partita di poker, si è verificato un flop con coppie e overcard. Quando un giocatore riceve una coppia, le possibilità di vincita dipendono da vari fattori, tra cui le carte successive e le probabilità di migliorare la mano. Le percentuali di successo variano in base alle combinazioni di carte sul tavolo e alle carte in mano. La situazione descritta riguarda un momento di gioco in cui le speranze di migliorare la mano sono legate a specifici calcoli statistici.

Quando spilliamo una coppia, le speranze sono due. La prima è quella di settare per sentirci relativamente tranquilli nella prosecuzione del colpo. La seconda è che scendano al flop carte più basse della nostra coppia. Percentualmente parlando però, quanto spesso si verifica la seconda condizione? Scopriamolo Per molti giocatori è complicato passare una coppia nel preflop. Ci sono situazioni standard nelle quali il fold è assolutamente corretto. Sappiamo però quali sono le probabilità di trovare overcard al flop? Se la risposta è no allora studiate per bene il nostro specchietto Matematicamente parlando, quando abbiamo una coppia in mano, dobbiamo conoscere il numero di carte rimaste (50 visto che sappiamo solo le nostre due). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppie e overcard al flop. Analizziamo tutte le percentuali

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