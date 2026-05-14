Vittoria Di Marzio, atleta di Pesaro, ha partecipato alla finale nazionale di ginnastica artistica, categoria A3, a Pieve di Soligo. È l’unica rappresentante della sua regione in questa categoria e ha ottenuto un risultato di rilievo. La competizione si è svolta in un contesto di alto livello, con atlete provenienti da diverse regioni italiane. La sua presenza tra le migliori ha attirato l’attenzione degli organizzatori.

Prestigioso risultato per Vittoria Di Marzio, pesarese e unica a rappresentare la regione nella sua categoria A3 a Pieve Di Soligo per la finale nazionale gold allieve di ginnastica artistica. Classe 2015, della società Pisaurum, ha conquistato la finale superando due gare regionali e la gara in zona tecnica assieme ad altre 39 atlete italiane. Vittoria ha chiuso con un brillante 24° posto posto nazionale con un risultato di 148,350 somma di due punteggi delle prove sostenute. Un risultato di grande valore tecnico e sportivo, ottenuto confrontandosi con le migliori ginnaste italiane della categoria. La competizione ha richiesto...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vittoria Di Marzio tra le migliori atlete alla finale nazionale

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