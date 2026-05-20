Nelle ultime ore, una task force ha effettuato controlli in un bar di Tremestieri Etneo, riscontrando irregolarità nelle normative vigenti. Dopo le verifiche, sono state elevate multe per un totale di 4.500 euro. L'operazione si inserisce in una serie di interventi mirati a verificare il rispetto delle norme nei pubblici esercizi. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la conformità alle disposizioni di legge.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le attività di controllo nei pubblici esercizi da parte della task force coordinata dalla Polizia di Stato proseguono con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare, sulla tutela dei consumatori e sulle condizioni igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro. Operazione congiunta delle autorità. L’intervento è stato coordinato dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania e ha coinvolto diversi enti impegnati nelle verifiche amministrative e sanitarie. Presenti sul posto anche il Corpo Forestale, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i tecnici e i medici dei servizi Veterinari, Igiene Pubblica e Spresal dell’Asp di Catania, oltre agli agenti del settore Annona della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli in un bar di Tremestieri Etneo: multe per 4.500 euro dopo le verifiche della task force

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