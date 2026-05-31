Conflitto d’interessi dem sui monoclonali

Una senatrice di Fratelli d’Italia ha accusato il governo precedente di aver ostacolato l’uso di anticorpi monoclonali gratuiti offerti da Eli Lilly, che poi sono stati acquistati a costi elevati. Ha inoltre segnalato presunti legami tra una non profit e un esponente del Pd, chiedendo le dimissioni di quest’ultimo. La dichiarazione si inserisce in un dibattito sulle scelte legate alla gestione dei fondi durante la pandemia e le eventuali influenze nelle decisioni politiche.

Degli anticorpi monoclonali offerti gratis all’Italia tra novembre e dicembre 2020, durante la prima ondata della pandemia e rifiutati dal governo italiano guidato allora da Giuseppe Conte (M5s), per poi essere pagati pochi mesi dopo a prezzo di mercato (circa 1.000 euro a dose) se n’è parlato forse troppo poco. Allora, a fine febbraio 2021 (due settimane dopo l’insediamento di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio), Invitalia guidata da Domenico Arcuri acquisì il 30 per cento del capitale di Tls Sviluppo, versando 15 milioni di euro per sperimentare un farmaco anti Covid da iniettare intramuscolo. L’erogazione era stata disposta dal... 🔗 Leggi su Laverita.info

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