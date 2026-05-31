Giovani imprenditori e imprese che investono sulle nuove generazioni sono stati i protagonisti dell’evento "Le aziende giovani. Nuova energia per le Marche", organizzato da Confapi Industria Ancona, con patrocinio della Regione Marche e della Camera di Commercio: presenti imprenditori, istituzioni e stakeholder. Le imprese giovanili (con under 35 tra soci o amministratori maggiore del 50%), secondo la ricerca, sono il 6,5% dellle imprese marchigiane (7,7% la media Italia). La presenza è più spiccata nei settori a maggiore innovazione: sono l’11,4% nella produzione di software e consulenza informatica e l’11,1% nella produzione cinematografica e video. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confapi, 6,500 dipendenti nelle imprese giovanili

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