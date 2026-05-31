Colombia-Costa Rica Amichevole 02-06-2026 ore 01 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria senza gol al passivo per i Cafeteros?
La Colombia si prepara per il Mondiale dopo aver mancato l'edizione precedente, questa volta inserita nel gruppo K con Portogallo, Uzbekistan e Congo. La partita amichevole contro la Costa Rica si gioca il 2 giugno alle 01:00. La formazione colombiana cerca una vittoria senza subire gol, mentre la Costa Rica affronta l'incontro con l’obiettivo di migliorare le prestazioni recenti.
Comincia l’avvicinamento della Colombia al mondiale, un evento attesissimo dopo la grave assenza del 2022: i Cafeteros stavolta parteciperanno alla rassegna iridata e sono inseriti nel gruppo K, con Portogallo, Uzbekistan e Congo. La prima amichevole della squadra di Nestor Lorenzo si disputerà nella notte tra lunedì e martedì contro Costa Rica, che invece non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Colombia 3-1 Costa Rica... la tricolor rumbo al
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