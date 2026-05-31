Colombia-Costa Rica Amichevole 02-06-2026 ore 01 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria senza gol al passivo per i Cafeteros?

Da infobetting.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Colombia si prepara per il Mondiale dopo aver mancato l'edizione precedente, questa volta inserita nel gruppo K con Portogallo, Uzbekistan e Congo. La partita amichevole contro la Costa Rica si gioca il 2 giugno alle 01:00. La formazione colombiana cerca una vittoria senza subire gol, mentre la Costa Rica affronta l'incontro con l’obiettivo di migliorare le prestazioni recenti.

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Comincia l’avvicinamento della Colombia al mondiale, un evento attesissimo dopo la grave assenza del 2022: i Cafeteros stavolta parteciperanno alla rassegna iridata e sono inseriti nel gruppo K, con Portogallo, Uzbekistan e Congo. La prima amichevole della squadra di Nestor Lorenzo si disputerà nella notte tra lunedì e martedì contro Costa Rica, che invece non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Colombia-Costa Rica (Amichevole, 02-06-2026 ore 01:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria senza gol al passivo per i Cafeteros?
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