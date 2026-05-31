Comincia l’avvicinamento della Colombia al mondiale, un evento attesissimo dopo la grave assenza del 2022: i Cafeteros stavolta parteciperanno alla rassegna iridata e sono inseriti nel gruppo K, con Portogallo, Uzbekistan e Congo. La prima amichevole della squadra di Nestor Lorenzo si disputerà nella notte tra lunedì e martedì contro Costa Rica, che invece non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Colombia-Costa Rica (Amichevole, 02-06-2026 ore 01:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria senza gol al passivo per i Cafeteros?

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Colombia 3-1 Costa Rica... la tricolor rumbo al

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