Nella classifica radio della settimana 13 del 2026 pubblicata da Earone, il brano più ascoltato è “Tu Mi Piaci Tanto” di Sayf. La top ten vede ancora ai primi posti artisti come Ditonellapiaga e Samurai Jay, insieme a Sayf. La graduatoria si aggiorna settimanalmente, registrando le preferenze degli ascoltatori e i brani più trasmessi nelle radio italiane.

Nella Classifica Radio stilata da Earone sui dati elaborati nella settimana numero 13 del 2026, si rimescola il podio, sul quale troviamo ancora una volta Ditonellapiaga, Samurai Jay e Sayf. Taylor Swift scende dalla #9 alla #10 con Opalite, secondo singolo estratto da The Life Of A Showgirl, che segue il successo di The Fate Of Ophelia. Il brano è incentrato sul rapporto con il futuro marito Travis Kelce e su come il legame abbia portato al raggiungimento di entrambi della felicità, dopo le travagliate situazioni sentimentali del passato. Entra alla #9 In Viaggio Verso Il Paradiso di Achille Lauro. Ballad intensa che mette al centro una... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, “Tu Mi Piaci Tanto” di Sayf, è il brano più ascoltato della settimana

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