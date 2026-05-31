Cittadinanza onoraria Montegallo omaggia Bernardino Passeri
Il club di corso Vittorio Emanuele ha conferito la cittadinanza onoraria a Bernardino Passeri. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale diffusa ieri. Passeri, che ricopre il ruolo di amministratore unico del club, ha ricevuto il riconoscimento in occasione di una cerimonia a Montegallo. La motivazione ufficiale non è stata resa nota.
Cittadinanza onoraria a Bernardino Passeri. Con una nota ufficiale ieri lo storico club di corso Vittorio Emanuele ha annunciato il riconoscimento ricevuto dall’amministratore unico del Picchio. Il consiglio comunale di Montegallo, su proposta del sindaco Sante Capanna, ha deliberato all’unanimità di conferire la cittadinanza onoraria del comune di Montegallo all’amministratore unico dell’ Ascoli Calcio Bernardino Passeri "quale riconoscimento solenne per l’eccezionale contributo alla promozione, alla valorizzazione dei nostri splendidi borghi e al rilancio turistico-economico del territorio nel contesto della ricostruzione post-sisma; per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Temi più discussi: Il comune di Montegallo conferisce la cittadinanza onoraria al presidente dell’Ascoli Bernardino Passeri; Cittadinanza onoraria. Montegallo omaggia. Bernardino Passeri; Montegallo abbraccia Bernardino Passeri: cittadinanza onoraria al presidente dell’Ascoli Calcio.
Il Consiglio Comunale di Montegallo, su proposta del Sindaco Sante Capanna, ha deliberato all’unanimità di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Montegallo al Presidente dell’Ascoli Calcio Bernardino Passeri quale riconoscimento solenne per l’ facebook
Honorary Citizenship. Montegallo Pays Homage to Bernardino PasseriHonorary citizenship for Bernardino Passeri. With an official statement yesterday, the historic club on Corso Vittorio Emanuele announced ... sport.quotidiano.net
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