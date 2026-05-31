cittadinanza onoraria montegallo omaggia bernardino passeri

Notizia in breve

Il club di corso Vittorio Emanuele ha conferito la cittadinanza onoraria a Bernardino Passeri. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale diffusa ieri. Passeri, che ricopre il ruolo di amministratore unico del club, ha ricevuto il riconoscimento in occasione di una cerimonia a Montegallo. La motivazione ufficiale non è stata resa nota.