Ci sono troppe cose in comune nei ragazzi che hanno accoltellato i prof a partire da una ragazza | Euno

Euno, che sui social si presenta come una ragazza, è presente nelle chat recuperate prima degli attacchi. In entrambi i casi, i ragazzi coinvolti hanno condiviso conversazioni con lei. Le indagini hanno trovato prove di scambi di messaggi tra la ragazza e i giovani che hanno aggredito i docenti. Nessuna altra persona è stata coinvolta nelle chat o nelle attività preparatorie. Le autorità stanno analizzando i contenuti per capire eventuali collegamenti tra le parti.

Euno si presenta come una ragazza, almeno sui social. Sia nel caso del ragazzo di Bergamo che in quello del ragazzo di Trapani ha mostrato di essere in possesso di chat con loro recuperate prima dell'attentato. Sono tutti contenuti legati alla True Crime Community. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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