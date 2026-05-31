Chiara Taormina ci racconta il suo nuovo libro Ruggero e Luis – Avventura e coraggio
È uscito in libreria il nuovo libro di Chiara Taormina, intitolato “Ruggero e Luis – Avventura e coraggio”. Il volume, illustrato da Chiara Civati e pubblicato da Il Ciliegio Edizioni, è rivolto ai bambini ma si rivolge anche agli adulti. La narrazione affronta temi attuali con delicatezza, combinando immagini e parole in una storia che invita alla riflessione.
E’ in libreria ”Ruggero e Luis – Avventura e coraggio”, il nuovo libro di Chiara Taormina, illustrato da Chiara Civati e pubblicato da Il Ciliegio Edizioni: una storia pensata per i più piccoli, ma capace di parlare anche agli adulti, affrontando temi attuali con delicatezza e profondità. Al centro del racconto c’è Ruggero, un coniglietto curioso e intraprendente che vive nella magica Selva dei Conigli. Spinto dal desiderio di conoscere il mondo oltre i confini protetti del suo habitat, Ruggero intraprende un viaggio che lo porterà a confrontarsi con una realtà diversa: quella degli animali che vivono accanto all’uomo, spesso privati della libertà e della dignità. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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