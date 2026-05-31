Chiara Taormina ci racconta il suo nuovo libro Ruggero e Luis – Avventura e coraggio

Notizia in breve

È uscito in libreria il nuovo libro di Chiara Taormina, intitolato “Ruggero e Luis – Avventura e coraggio”. Il volume, illustrato da Chiara Civati e pubblicato da Il Ciliegio Edizioni, è rivolto ai bambini ma si rivolge anche agli adulti. La narrazione affronta temi attuali con delicatezza, combinando immagini e parole in una storia che invita alla riflessione.