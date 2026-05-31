Un uomo di 45 anni è stato trovato morto nella sua abitazione nel cuore dell’Alto Casertano. La vittima lavorava come produttore di formaggi tradizionali. Il fratello ha raccontato che l’uomo amava condividere la passione per il Conciato Romano, un formaggio tipico della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Nessuna ipotesi esclusa al momento.

Nel cuore dell’Alto Casertano, tra colline che profumano di erbe selvatiche e ulivi secolari, c’è un uomo che ha trasformato la tradizione in un racconto contemporaneo. Si chiama Manuel Lombardi, ha 49 anni e guida con la sua famiglia l’azienda agricola Le Campestre, un presidio di autenticità e passione. La sua missione è custodire e far conoscere il Conciato Romano, un formaggio che affonda le radici nella storia dei Sanniti e che oggi, grazie a lui, è tornato a essere simbolo di identità e orgoglio campano. Manuel è il volto della “Terra Felix”, quella terra fortunata che i latini descrivevano come fertile e generosa, e che oggi ritrova dignità attraverso il lavoro di chi la ama davvero. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Manuel Lombardi: età, lavoro e il racconto emozionante del fratello Fabio e del Conciato Romano

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