centomila euro per finanziare la cultura

La Fondazione Pro Valtellina ha approvato un finanziamento di oltre 100mila euro destinato a progetti culturali. La somma sarà utilizzata per sostenere iniziative nel settore, senza specificare i dettagli delle attività o le modalità di distribuzione. La decisione è stata presa nelle ultime settimane, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo culturale della zona. La fondazione ha comunicato l’intenzione di investire risorse significative nel settore nei prossimi mesi.

SONDRIO Oltre 100mila euro per la cultura. Fondazione Pro Valtellina ha deliberato nei giorni scorsi i contributi relativi al bando "Arte e Cultura", iniziativa che sostiene progettualità capaci di valorizzare il patrimonio culturale, promuovere partecipazione, coesione sociale e innovazione sul territorio della provincia di Sondrio. "Sostenere la cultura significa investire nella qualità della vita delle comunità e nella capacità di un territorio di guardare al futuro senza perdere le proprie radici — sottolinea Marco Dell’Acqua, presidente di Fondazione Pro Valtellina -. I progetti selezionati esprimono creatività, attenzione al patrimonio locale e volontà di costruire occasioni di partecipazione aperte a tutte le generazioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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