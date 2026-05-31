Cavalli e fantini ecco chi può scrivere la storia

Durante la manifestazione, i cavalli e i fantini sono i protagonisti principali, soprattutto nelle fasi finali. Con l’avvicinarsi del momento clou, la loro presenza si fa più evidente e determinante. La competizione si concentra sulla loro performance, lasciando in secondo piano altri elementi. La corsa si decide principalmente grazie alle capacità di cavalli e fantini, che assumono un ruolo centrale nel risultato.

È indubbio che più ci si avvicina al momento clou della manifestazione più i veri protagonisti a emergere diventano loro: fantini e cavalli. Sono loro, vezzeggiati e coccolati dai contradaioli, a portare in pista le loro speranze e a indossare i colori che tutti vorrebbero poi vedere avvolgere, come da tradizione, la statua di Alberto da Giussano quando il sole tramonta sulla lunga giornata del Palio. Ecco, dunque, le accoppiate fantino-cavallo per ognuna delle otto contrade che oggi andranno a sfidarsi: per La Flora, allo stadio Mari si presenterò Federico Arri su Wacanda; per Legnarello, Antonio Siri (detto Amsicora) su Chimera da Clodia;... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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