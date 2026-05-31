Durante la notte, la capitale ha visto cavalli scappare e disertare le corse in piazza di Siena e Villa Borghese. Alcuni di loro sono finiti in strada, causando incidenti e feriti gravi tra persone presenti. Sono stati segnalati anche vigili urbani coinvolti in sospetti legati agli eventi. La situazione ha generato caos e confusione nel centro urbano.

La capitale è invasa dai cavalli. Quelli in gara a piazza di Siena, che corrono a Villa Borghese tra gli applausi dei ministri, vip e appassionati di equitazione e quelli in fuga sulla Cristoforo Colombo, verso il mare. La notizia, in apparenza divertente, di una trentina di animali scappati dalle prove per la festa delle Repubblica, si è rivelata parecchio complessa. Almeno quattro persone, (di cui due in condizioni gravi ma non in pericolo di vita), sono state ricoverate in ospedale, si sono verificati alcuni tamponamenti tra auto al passaggio della mandria e la città è rimasta bloccata per diverse ore. E tutto a causa della goliardia di alcuni vigili urbani, e il sospetto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Cavalli «disertori» e feriti gravi. Notte di caos e vigili sospettati

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JUAN O SAVIN- VICTORY OR DEATH- Washington Crossing the Delaware

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Si parla di: Utopia-distopia della diserzione animale.

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