La difesa di Lorena Venier ha deciso di non partecipare all'udienza preliminare. La decisione è stata comunicata prima dell'inizio dell'udienza. Non sono stati forniti motivi dettagliati per questa scelta. Le mutilazioni del corpo di Alessandro sono state descritte come avvenute in modo violento, senza specificare le modalità o le circostanze. Non ci sono ulteriori dettagli pubblicamente disponibili riguardo alle modalità delle mutilazioni o alle ragioni della rinuncia.

? Punti chiave Perché la difesa ha deciso di saltare l'udienza preliminare?. Come sono avvenute le mutilazioni del corpo di Alessandro?. Quali sono le motivazioni dietro la confessione di Lorena Venier?. Perché le sentenze della Corte Costituzionale influenzano questo processo?.? In Breve Udienza davanti alla giudice Camilla Del Torre fissata per l'8 giugno prossimo. Difesa affidata agli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua. Decisione dettata dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale sui riti alternativi. Lorena Venier ha già ammesso l'omicidio e la mutilazione del figlio Alessandro. Gemona, Lorena Venier salta l’udienza preliminare: il processo davanti alla Corte d’Assise di Udine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Gemona: la difesa di Lorena Venier rinuncia all’udienza preliminare

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