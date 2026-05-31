CANTINE APERTE – Un picnic speciale tra natura e storia d’Italia

Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto visitare diverse cantine aperte al pubblico, degustare vini e assaggiare prodotti tipici. Sono stati organizzati picnic all’aperto in ambienti naturali, con tavoli e aree dedicate. Sono state proposte visite guidate tra le vigne e le cantine storiche, con spiegazioni sulla produzione del vino. L’evento si è svolto in varie località italiane, coinvolgendo appassionati e turisti.

Un’ottima opportunità per trascorrere una giornata all’aria aperta abbinando la cultura enologica alle specialità gastronomiche locali Con un vino low alcol anche CANTINE APERTE diventa un’esperienza ancora più piacevole e sicura: si brinda con leggerezza e, dopo la prima tappa, ci si può spostare in auto verso un’altra cantina senza eccessive preoccupazioni. Se poi si tratta del primo low alcol di una griffe dei grandi rossi, la qualità è garantita. Protagonista è O’RIGINOVE, un frizzante naturale con basso residuo zuccherino, caratterizzato da profumi intensi, grande freschezza e un contenuto alcolico di appena 9% vol. Sabato 30 maggio, in occasione di CANTINE APERTE 2026, Carpineto apre le porte della sua tenuta del Vino Nobile, a pochi passi da Montepulciano, nel cuore della Toscana rinascimentale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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