Cantiere e mercato via Montebello al limite
La strada tra via Roma e via La Spezia in via Montebello è al limite della vivibilità, specialmente durante i giorni di mercato. La presenza del cantiere e l’afflusso di venditori e clienti rendono difficile il passaggio e la circolazione. La situazione si protrae anche nei giorni senza mercato, causando disagi ai residenti e agli utenti della zona. La via è spesso congestionata e difficile da attraversare, con problemi di accesso e di sicurezza.
La situazione in via Montebello, nel tratto compreso tra gli incroci con via Roma e via La Spezia, è arrivata ai limiti della vivibilità, soprattutto nei giorni di mercato ma anche nel resto della settimana. A incidere è il cantiere nell’ex piazza della Verdura, che ha modificato l’organizzazione dell’area e, di conseguenza, anche il modo in cui pedoni e mezzi si muovono lungo la strada. A causa dei lavori, le bancarelle non occupano più quella zona come avveniva in precedenza. Per questo la strada resta aperta al traffico, con il passaggio di auto, furgoni, scooter e altri mezzi a motore. Il problema, segnalato da residenti e frequentatori dell’area, è che molti pedoni continuano a muoversi lungo la carreggiata, vuoi per abitudine, vuoi perché la piazza è oggi solo limitamente praticabile per la presenza del cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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