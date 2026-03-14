Unità spinali al limite al limite anche in Fvg l' assistenza è parzialmente adeguata

In Friuli Venezia Giulia, la rete di assistenza per le lesioni midollari presenta criticità e si colloca al limite della copertura necessaria, secondo quanto riportato dalla prima indagine nazionale condotta dal Montecatone Rehabilitation Institute. I dati evidenziano che l'assistenza è solo parzialmente adeguata, evidenziando la presenza di aree di miglioramento in tutta la regione.

In Friuli Venezia Giulia, la rete di assistenza per le lesioni midollari riflette le criticità emerse dalla prima indagine nazionale condotta dal Montecatone Rehabilitation Institute. Nonostante la regione sia tra le poche in Italia a vantare strutture d'eccellenza partecipanti allo studio (coinvolte anche Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche), il sistema deve fare i conti con un dato nazionale schiacciante: il 73,3 per cento delle unità spinali lavora con un tasso di occupazione superiore al 95 per cento, lasciando pochissimo margine di manovra per i nuovi ingressi. Il nodo centrale per i pazienti, friulani compresi, è il divario tra la fase acuta e quella cronica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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