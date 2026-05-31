Cane affetto da rabbia a Vittorio Veneto | la malattia debellata in Italia ma ancora muoiono circa 59 mila persone ogni anno nel mondo
Un cane infetto da rabbia ha attaccato una persona a Vittorio Veneto. In Italia, la malattia è stata debellata grazie a decenni di campagne di vaccinazione sugli animali domestici, controlli veterinari più severi e monitoraggio della fauna selvatica. Nonostante ciò, nel mondo circa 59 mila persone muoiono ogni anno a causa della rabbia.
In Italia il lungo percorso per debellare la malattia è stato il risultato di decenni di campagne vaccinali sugli animali domestici, controlli veterinari sempre più rigorosi e monitoraggio della fauna selvatica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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