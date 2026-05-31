Campi Scuola Protezione Civile 2026 | ora puoi iscriverti!

Notizia in breve

È aperta la possibilità di iscrizione ai Campi Scuola Protezione Civile 2026. La selezione avverrà tramite un sorteggio, con criteri ancora da definire. Non potranno partecipare i giovani con determinati requisiti o che non rispondono ai requisiti di età e residenza. La procedura di iscrizione è online e le date di chiusura sono state comunicate dall'organizzazione. La partecipazione è rivolta a ragazzi interessati a attività di protezione civile e volontariato.