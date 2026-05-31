Campi Scuola Protezione Civile 2026 | ora puoi iscriverti!
È aperta la possibilità di iscrizione ai Campi Scuola Protezione Civile 2026. La selezione avverrà tramite un sorteggio, con criteri ancora da definire. Non potranno partecipare i giovani con determinati requisiti o che non rispondono ai requisiti di età e residenza. La procedura di iscrizione è online e le date di chiusura sono state comunicate dall'organizzazione. La partecipazione è rivolta a ragazzi interessati a attività di protezione civile e volontariato.
? Punti chiave Come funzionerà il sistema di selezione tramite sorteggio?. Chi sono i ragazzi che non potranno partecipare ai campi?. Quanto costa esattamente la partecipazione completa per ogni famiglia?. Dove bisogna contattare le associazioni per inviare la preiscrizione?.? In Breve Target ragazzi tra 10 e 16 anni con contributo massimo di 50 euro.. Soggiorno con pensione completa escluso il trasporto a carico dei genitori.. Iscrizioni tramite associazioni locali con eventuale selezione tramite sorteggio.. Divieto di partecipazione per parenti di primo o secondo grado dei volontari.. Preiscrizioni aperte per i quattro Campi Scuola estivi 2026: la Protezione Civile punta sui giovani valdostani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
anch'io sono la Protezione Civile - Inno del Campo Scuola 2025, Nucleo Prov. di P.C. ANC (AL)
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