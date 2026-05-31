Si parla di un possibile addio di Cambiaso in estate. I numeri e le prestazioni della stagione del giocatore sono stati valutati dalla dirigenza della squadra, che starebbe considerando di venderlo per fare cassa. L’indiscrezione circola tra le fonti vicine al club, evidenziando un interesse a cedere il giocatore a causa delle sue prestazioni altalenanti durante l’anno.

di Luca Fioretti Cambiaso tra i possibili partenti per fare cassa: l’indiscrezione sui piani della dirigenza della Juve e il rendimento altalenante. Calciomercato Juventus – Non è da escludere che Andrea Cambiaso possa clamorosamente lasciare la Juventus nel corso della prossima estate. Il laterale azzurro non è più considerato un elemento blindato a causa delle stringenti necessità economiche del club e, insieme a Gleison Bremer, è attualmente uno dei potenziali calciatori che la Juventus potrebbe decidere di sacrificare per fare cassa e finanziare i necessari colpi in entrata per la ricostruzione. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE A pesare sulla sua posizione sono anche le statistiche e l’andamento complessivo dell’ultima annata, che tracciano il profilo di un’andatura a due facce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso sarà sacrificato in estate? I numeri e le prestazioni della sua stagione parlano chiaro: cosa filtra ora

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